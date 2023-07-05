أمين الفتوى يكشف عبر قناة الناس دعاء يريح قلب كل من فقد ابنه

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ماتصلة عبر قناة الناس، جاء فيه: «هل يحاسب ابنها الذي فقدته بعمر 12 عاما أم مكانه في الجنة؟، وهل يوجد طريقة تريح بها نفسها؟».

دعاء يسكن القلب

ورد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، قائلا: «رددي جملة (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) دائما على السبحة 2000 أو 3 آلاف مرة في اليوم ليلا ونهارا باستمرار، كي يسكن قلبك».

ودعا «عبدالسميع»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «قناة الناس»، لصاحبة السؤال، قائلا: «ربنا يعوض عليكي وينزل السكينة على قلبك، ويخلفك فيه خيرا ويرحم ابنك رحمة واسعة، اطمئني هو غالبا هو لم يصل إلى سن البلوغ وبالتالي يدخل الجنة دون حساب».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.