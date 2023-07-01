أستاذ بالأزهر لـ«قناة الناس»: النبي أوصى بمصر وأهلها لهذا السبب

قال الدكتور عصام الروبي، الأستاذ بالأزهر الشريف، إنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم- أوصى بمصر وأهلها وأن لهم ذمة ورحما وصهرا وهي وصية واجبة النفاذ، موضحاً أنَّ «الرحم» هي إنجاب هاجر لإسماعيل و«المصاهرة»، نظرا لزواج سيدنا محمد من مارية القبطية وإنجابها ابنه «إبراهيم»، ولذلك فالمصريون أخوال العرب.

الروبي: عدم الاعتراض على قضاء الله شرط لصحة الإسلام

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ عدم الاعتراض على قضاء الله شرط لصحة الإسلام، قائلاً: «يا مسلم حينما تقول أنا مسلم. ما معناه؟ أن تقول كلمة الإسلام والإيمان وعبارات التوحيد ثمَّ تسلم أمرك لله، ولا تعترض على قضاء الله كي لا يكون إسلامك بالقول فحسب اخضع لمولاك كي يتحقق وسلم أمورك لله والتزم بمنهجه».

الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «من لا يسلم لأمر الله هو مسلم قولاً والإيمان ليس بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوء يجزى به.. فالإيمان والإسلام لابد لهما من عمل وعمل صالح وشرط اقترانهما معاً، أي الإيمان والعمل الصالح لينفع صاحبه.. وما هداهم الله إلا بسبب إيمانهم الذي قادهم إلى العمل الصالح الطيب».