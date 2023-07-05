إخماد حريقين في مطاي والمنيا دون إصابات بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريقين نشبا في المنيا ومطاي دون إصابات بشرية، تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بحي مكة التابع لمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

إخماد حريق في منزل بالمنيا

انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن مالك المنزل يدعى محمد عمر، وأن الحريق نشب بالطابق الثاني، مما أسفر عن تدمير بعض أثاث الوحدة السكنية، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تم إخماد الحريق، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد حريق هائل في مطاي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، باندلاع حريق هائل بمنزل ملك أشرف هاشم، مقيم بقرية أولاد الشيخ حسن، بشرق النيل في مركز مطاي شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.

انتقل فريق الحماية المدنية وجرى إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون خسائر أو إصابات بشرية، بينما تسبب الحريق في خسائر مادية في محتويات المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة واتخاذ اللازم.