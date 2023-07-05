أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم الأربعاء 5 يوليو، وحددت رابط موحد لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في المحافظات، ليستطيع الطلاب من خلاله الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في مختلف التخصصات سواء«الفندقي أو الصناعي أو الزراعي أو التكنولوجيا».

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بالمحافظات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في المحافظات من هنا بعد لحظات من انتهاء المؤتمر الخاص بالوزارة من أجل نتيجة الدبلومات الفنية بالعاصمة الإدارية.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بالمحافظات والاستعلام الآن عن النتيجة للحصول عليها فور إعلانها واعتماد الوزير لها من خلال الخطوات التالية :

- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج

- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب صناعي أو زراعي أو فندقي أو تجاري

- تحديد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- إدخال اسم المحافظة الخاصة بكل طالب

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

- أدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة و إضافة رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين

- الضغط على زر استعلام ليظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية.