توافد كبير من طلاب الجامعات لقضاء معسكراتهم بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

توافدت أفواج طلاب جامعة طنطا على معسكر الجامعة بمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، وهو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، يخدم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ويضم 3 ملاعب مكشوفة لكرة القدم الخماسية، والطائرة، والسلة، بالإضافة إلى 13 برجولة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والجوالة.

معسكرات مدينة مصيف بلطيم

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّ مدينة مصيف بلطيم بها العديد من المعسكرات التابعة للجامعات والهيئات المختلفة التي يتم التنسيق معها لعمل مبادرات طلابية لزيادة الوعي البيئي، وندوات للتوعية بأضرار المخدرات بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

استمرار ممارسة الأكاديميات المختلفة للأنشطة الرياضية

وأشار «عطية»، إلى استمرار ممارسة الأكاديميات المختلفة للأنشطة الرياضية على شواطئ مدينة مصيف بلطيم، لافتاً أنّ المدينة قامت بإنشاء العديد من ملاعب كرة القدم، وكرة الطائرة على شواطئ المدينة، كما يوجد بالمدينة ملعب كرة قدم قانوني نجيل طبيعي على شاطئ البحر مباشرةً، و2 ملعب خماسي، و2 ملعب شاطئي، واتساع مساحة الشاطئ التي تُساعد في التدريبات المختلفة.

مواصلة حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة

وأكد «عطية»، مواصلة حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة، التي شملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، بجانب إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.