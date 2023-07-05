إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ملاكي ببني سويف

أصيب 3 اشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي بالقرب من مدخل قرية قمن العروس بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين شمال بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي بالقرب من مدخل قرية قمن العروس بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتين اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: إسلام جمعة مبروك 35 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 7 سم، وجروح وسحجات بالجسم، و أحمد عرابي مبروك 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بأعلى الجبهة طولي حوالي 2 سم، ونزيف داخلي، وسيد سعداوي مبروك محمد 16 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الساق اليسرى، وجروح وسحجات بالجسم.