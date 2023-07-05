«آية» الأولى على الدبلومات الفنية بالغربية: نفسي أحقق حلمي ولم أتوقع تكريمي

سعادة وفرحة عارمة تعيشها أسرة الطالبة آية ضياء الطالبة بالصف الثالث الثانوي الفني التجاري، بمدرسة مجدي أبو النعاس، بقرية تطاي، إدارة السنطة التعليمية، التابعة إلى مديرية التربية والتعليم بالغربية، بعد حصول ابنتهم على درجة 99.7% في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023.

قالت أية ضياء، الحاصلة على نسبة 99.7% في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، إنها علمت بحصولها على المركز الأول من والدها، الذي جرى التواصل معه من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطلب منها السفر برفقة والدها لحضور مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

سر دخول التعليم الفني

وكشفت «ضياء» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لم تكن تتوقع أن تكون من الأوائل على الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، وكانت مفاجأة لها عندما أخبرها والدها بحصولها على نسبة 99.7% معبرة عن فرحتها وسعادتها بتفوقها وسعادة أسرتها وتحقيق حلمها.

وفجرت صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، عن مفاجأة بأنها كانت من الطالبات المتفوقات في المرحلة الإعدادية، إذ إنها كانت من الـ 10 الأوائل على مستوى المحافظة، وحصلت على مجموع 277 من 280 في الإعدادية، ورغم ذلك لم ترغب في الالتحاق بالثانوية العامة، بسبب شقيقتها الكبرى التي كانت تدرس وقت ذلك في الثانوية أيضَا.

تكريم الوزير لها

وأوضحت الطالبة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها فضلت الالتحاق بالتعليم الفني، والمذاكرة وتحقيق حلمها بدخولها المعهد الفني الصحي أو كلية التجارة أو التربية، موجهة الشكر إلى أسرتها والمدرسين على دعمها ومساعدتها في تحقيق التفوق الدراسي وحصد أعلى الدرجات النهائية، وأن تكون الأولى على مستوى الجمهورية ويتم تكريمها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.