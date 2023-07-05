مصدر يوضح سبب ظهور رسالة «تم استهلاك الدعم» ببعض بطاقات التموين

فوجئ عدد من أصحاب البطاقات التموينية بظهور رسالة «تم استهلاك الدعم»، وذلك أثناء صرف السلع التموينية لشهر يوليو الجاري، وبالتالي عدم التمكن من الحصول على المقررات السلعية المدرجة على البطاقة، رغم انتظام صرف البطاقة ذاتها للخبز المدعم يوميا.

سبب ظهور رسالة «تم استهلاك الدعم»

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أن ظهور هذه الرسالة أثناء صرف مقررات السلع المخصصة للأسرة يرجع إلى خصم قيمة رسوم إجراء خدمة من الخدمات التموينية على البطاقة.

وبحسب المصدر، فإن الأسرة التي ظهرت لها هذه الرسالة ربما تكون استخرجت بدل تالف للبطاقة، أو أجرت فصلا اجتماعيا، أو استفادت بأي خدمة تموينية أخرى، ما يستوجب خصم 50 جنيها قيمة رسوم الخدمة.

خصم قيمة الخدمة من الدعم الشهري

وأشار المصدر إلى أن قيمة رسوم أي خدمة تُجريها الأسرة على بطاقة التموين لا تُدفع نقدا، وإنما تُخصم من قيمة الدعم الشهري على السلع المخصص للأسرة، مؤكدا أن الرسالة لن تظهر مرة أخرى للأسرة طالما تم خصمها مرة واحدة مقابل سداد الرسوم، قائلا: «الرسالة تظهر مرة واحدة فقط مقابل سداد رسوم الخدمة، ثم تصرف الأسرة السلع التموينية بانتظام في الشهر التالي».