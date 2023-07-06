طرح فيلم البريمو لمحمد هنيدي في موسم الصيف

انتهي الفنان محمد هنيدي، مؤخرا، من تصوير فيلمه الجديد «البريمو»، حيث جرى تصوير الجزء الأخير في منطقة سهل حشيش.

موعد طرح فيلم البريمو لمحمد هنيدي

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ محمد هنيدي قرر طرح فيلم «البريمو» في موسم الصيف الجاري، لينافس به بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

فيلم «البريمو» بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، وأحمد بدير، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ويجسد محمد هنيدي خلال أحداث فيلم «البريمو» دور بائع بطيخ من إحدى محافظات الصعيد، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

آخر عمل سينمائي لمحمد هنيدي

وكان آخر عمل سينمائي لمحمد هنيدي «نبيل الجميل» الذي طرح بصيف 2022، ودارت أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حول الدكتور نبيل أخصائي التجميل، الذي يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.