كيفية التقديم على العداد الكودي بديل نظام الممارسة.. تجنب دفع الغرامات

في كثير من الأحيان يضطر كثير من المواطنين إلى الانتقال إلى شقة سكنية جديدة، سواء كان ذلك بشرائها أو تأجيرها، وعندما تكون الوحدة جديدة، غير موصل لها المرافق، يقوم الساكن الجديد بالتقديم على عداد كهرباء حتى يتم توصيله له بدلا من نظام الممارسة، حتى لا يتم تسجيل غرامات مالية عليه حال عدم توصيل العداد الكودي.

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين فرصة التقديم على العدادات الكودية أون لاين، من خلال المنصة الواحدة لخدمات الكهرباء، ويوضح هذا التقرير خطوات التقديم على العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة، والمستندات المطلوبة لذلك، وفق الصفحة الرسمية للشركة.

خطوات التقديم على العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة

وذكرت الشركة، أن خطوات التقديم على العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة تتمثل فيما يلي:

- يقوم الراغب في التقديم على العداد الكودي بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- يختار بعد ذلك الأيقونة الخاصة بتحويل نظام الممارسات للتقديم على العداد الكودي.

- تظهر أمام المواطن الصفحة التي يمكن من خلالها إدخال رقم المحمول وكلمة المرور الخاصة بحسابه على المنصة.

- ثم تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها والخاصة ببيانات الوحدة السكنية والعداد، ليتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للتقديم ثم الضغط على تسجيل ليتم تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي

وأوضحت الشركة، أن المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي تمشل ما يلي:

1- سند الحيازة أو عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها.

2- صورة للعقار من الخارج.

3- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

4- صورة من إيصال الممارسة على أن يكون إيصال الممارسة مطابق لسند الحيازة والرقم القومي.