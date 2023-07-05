الغرف التجارية: انخفاض أسعار الأرز والزيت خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار بعض السلع الاستراتيجية ستنخفض خلال الفترة المقبلة.

أسعار السلع الاستراتيجية

وقال «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، إن خفض أسعار بعض السلع يعود للإفراج الجمركي من المواني، وعلى رأس تلك السلع الزيت والأرز، منوها بأن نسبة الكسر تتحكم في سعر الأرز، إضافة إلى تنوع واختلاف المنتج.

وتابع «الفيومي»، بأنه من الممكن أن يزيد سعر السلعة في المحال التجارية عن الأسواق أو المعارض الاستهلاكية، منوها إلى أن دور الأجهزة الرقابية يتمثل في إعلان السعر على السلعة أيا كان الرقم، والمنافسة هي التي تخلق ارتفاعا أو خفضا في السعر.

مواجهة الاحتكار

وذكر أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن عملية التسعير انتهت في السوق الحر، ويجب ضبط العرض والطلب وحرية المنافسة وعدم الاحتكار، والتاجر لا يقدر على الاحتكار «لأن الاحتكار يعني وجود السلعة في شركة أو منفذ واحد لمؤسسة أو عدة أفراد»، لافتا إلى أن سعر الأرز يتراوح بين 21 و23 جنيهًا، وأن سعر الزيت انخفض 5 جنيهات.

وأضاف: «لو حصل تسعير لأي سلعة سيكون هناك سوق سوداء، ومصر تشهد وفرة في السلع حاليا بالأسواق، والفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الأرز بسبب موسم الحصاد».