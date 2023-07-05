«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن فرصة تمويل شراء سيارة من بنك ناصر

يرغب العديد من المواطنين في الحصول على سيارة من خلال تمويل السيارة الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي، من خلال مدة سداد وتقسيط على مدار 7 سنوات ونصف، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته خول فرصة تمويل شراء سيارة من بنك ناصر من خلال «السؤال والجواب».

ما هي ​شروط تمويل سيارة من بنك ناصر؟

هو سداد نسبة 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة المطلوب شرائها. ​

ما هي المستندات المطلوبة؟

المستندات والأوراق المطلوبة تنقسم إلى الآتي:

1 - تقديم الرقم التأميني لطالب تمويل السيارة، وذلك للعملاء الجدد من أجل فتح الحساب.

2 - تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، على أن تكون البطاقة السارية.

3 - إحضار إيصال مرافق، شرط أن يكون حديث، أو تقديم كتاب من جهة العمل يفيد بالعنوان الحالي لطالب التمويل، وذلك من واقع ملف الخدمة.

4 - تقديم بيان لمفردات الدخل طالب التمويل سواء «مرتب أو معاش».

5 - إحضار عرض سعر للسيارة، وذلك من خلال كافة الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين على ألا يتم قصر التعامل على موردين معينين، ولم يمضي على موديل السيارة أكثر من سنتين وذلك بخلاف سنة صنعها كما أن السيارة لم يسبق ترخيصها.

ما هي مدة التمويل المسموح بها؟

مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات ونصف للسيارات الملاكي، و5 سنوات لسيارات المعاقين.

ما هي نسبة العائد؟

نسبة العائد حال وجود ضامن حكومى هي 11%، وفي حال عدم وجوده يكون العائد 11.7%.

ما هو الحد الأدنى لمقدم السيارة؟

الحد الأدنى لمقدم السيارة هو نسبة 25% من قيمتها، كما يوجد مصاريف إدارية نسبتها 1​% يتم سدادها بشكل نقدي.

ماذا عن إجراءات الحصول على الخدمة لأصحاب المرتبات؟

أعلن بنك ناصر عن إجراءات الحصول على الخدمة من أصحاب المرتبات، وهي أن أولاً يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط، وثانياً يتم التأمين على حياة طالب التمويل وذلك لصالح البنك من خلال كامل المدة والمديونية عن طريق شركات التأمين التي تعاقد معها البنك، إلى جانب الحظر على السيارة، مع تقديم ضامن تحت الطلب علىة أن يكون ذلك الضامن من العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام، على أني يغطي المرتب قيمة القسط الشهري.

ماذا عن إجراءات الحصول على الخدمة لأصحاب المعاشات؟

يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط، إلى جانب التأمين على حياة طالب تمويل السيارة لصالح البنك وذلك بكامل المدة والمديونية عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك، وهذا إلى جانب الحظر على السيارة.