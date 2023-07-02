أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلية والدولية، ومن ضمنها مبادرة «وظيفة تك» لدعم القطاع الخاص وتشجيع دوره في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ممولة من الوزارة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، إذ يقوم البنك بتمويل الشركات الراغبة في الالتحاق بالمبادرة، ويحصل المتدربون أيضًا ممن تم اختيارهم من قِبل الشركات على قروض تستحق الدفع فقط عند إتمامهم البرنامج وحصولهم على وظيفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التسجيل في مبادرة «وظيفة تك» بالتعاون مع «بنك ناصر الاجتماعي»، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى.

خطوات التسجيل في مبادرة «وظيفة تك» بالتعاون مع بنك ناصر

1- الضغط على اسم الشركة من الشركات المنضمة للمبادرة.

2- تحديد التخصص المرغوب فيه.

3- يمكن التقديم في أكثر من تخصص.

4- التقديم على الرابط الخاص بالشركة المختارة.

5- تقديم المستندات المطلوبة للالتحاق، والتي تتمثل في: «شهادة الميلاد، شهادة المؤهل الدراسي، صورة وأصل من فاتورة المرافق «غاز أو كهرباء»، شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، صورة من بطاقة الرقم القومي، السيرة الذاتية.

6- تقديم خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات لبنك ناصر الاجتماعى يتضمن البيانات الأساسية للمتقدم للوظيفة وإيصال مرافق.

7- التوقيع على سند إذني للمتقدم للمبادرة والضامن.

8- التوقيع على عقد الاتفاق بين البنك والمتقدم للمبادرة وفقًا للإجراءات المتبعة في البنك.