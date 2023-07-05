يرغب الكثير من طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية 2023 في الالتحاق بكليات الهندسة، ومعرفة خطوات وشروط التقديم، خاصة بعد لحظات من إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في جميع المحافظات من قبل وزارة التربية والتعليم.

خطوات الالتحاق بكليات الهندسة للدبلومات والمعاهد

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات سابقة لها عن خطوات الالتحاق بكليات الهندسة للدبلومات والمعاهد الفنية 2023 كالآتي:

- أن يكون التقديم من خلال رابط المسابقة بالمجلس الأعلى للجامعات، بعد فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية«نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين.

- الدخول على الموقع الإلكتروني واختيار نوع الامتحان وإدخال بيانات المتقدم الأساسية، وطباعة إذن الدفع

- يجب على المتقدم بعد يومين عمل متابعة الموقع وذلك لمعرفة حالة الطلب، إذ يقوم الموظف بمراجعة ملف المستندات المرفق وبيانات المتقدم لتحديد حالة الطالب.

- يجب على المتقدم عند فحص حالة الطلب أن يتأكد هل يوجد نقص في الطلب، وعمل المطلوب

- فى حالة أن يكون الطلب مقبول يقوم الطالب بطباعة رقم الجلوس الخاص به للاحتفاظ به.

نتيجة الدبلومات الفنية بالمحافظات 2023

واعتمدت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 5 يوليو نتيجة الدبلومات الفنية في جميع المحافظات، وحددت رابط للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الدخول على موقع الوزارة.