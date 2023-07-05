محافظ دمياط تحول 7 أطباء للتحقيق أثناء زيارتها المفاجئة لمستشفى العيون

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط، لمتابعة منظومة العمل بداخلها، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل وانتظارهم لساعات طويلة لإجراء الفحوصات المطلوبة.

خروج 7 أطباء بدون إذن

كلفت المحافظ فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط إداري للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج 7 أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد 13 طبيب متغيب اليوم، حيث قررت المحافظ إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن ومسؤول الدفاتر، كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل،

وشددت الدكتورة منال عوض على مدير المستشفى بضبط منظومة العمل والتيسير على المرضى وتوقيع الكشف الطبي على جميع المترددين بشكل يومي، مشددة أيضًا على ضرورة تواجد الأطباء ومحاسبة المقصرين

محافظ دمياط تلتقى بالمواطنين لسماع مشاكلهم

وفي هذا السياق عقدت محافظ دمياط اليوم لقاءًا مع المواطنين وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لبحث عدد من المطالب والشكاوى المقدمة.

وجاء اللقاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديري مديريتي التربية والتعليم و التضامن الاجتماعي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي.