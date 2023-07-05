«التموين»: انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها بسبب زيادة المعروض

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، إن أسعار الذهب تراجعت مؤخرا وذلك لعدة أسباب، ليعود إلى المستويات السابقة لقبل عيد الأضحى.

تراجع أسعار الذهب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، والمُذاع عبر قناة «صدي البلد» مساء اليوم الأربعاء، أن أسعار الذهب تراجعت 20 جنيهًا وعيار 21 سجل 2200 جنيه للجرام.

وأضاف أن هناك زيادة استهلاك في الأعياد وهناك توازن أكثر في الأسعار، وهناك انخفاض لا يتخطى الـ50 جنيهًا، موضحًا أن مبادرة إعفاء واردات الذهب بكافة أشكاله من أي جمارك ما عدا ضريبة القيمة المضافة ساعد في توازن الأسعار.

زيادة في المعروض

وأشار مستشار وزير التموين إلى أن الشهر الماضي دخل الدولة أكثر من 300 كيلو في هذه المبادرة، موضحًا أن الزيادة في العرض ساعدت علي تراجع الأسعار، وحدوث التوازن بين البيع والشراء، ومصر ليست بعيدة عن السعر العالمي حاليًا.