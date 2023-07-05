محافظة البحر الأحمر توضح سبب مشاجرة أحد فنادق الغردقة: لا صحة لتقديم لحوم حمير

نفت محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية وتداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن سبب المشاجرة التي نشبت منذ أيام في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة تقديم الفندق لحوم حمير للنزلاء.

البحر الأحمر تنفي تقديم لحوم حمير بأحد فنادق

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بسرعة تشكيل لجنة من الجهات المعنية وعلى رأسها الطب البيطري ومكتب وزارة السياحة، لفحص الواقعة والتأكد من سلامة اللحوم الموجودة في الفندق، حيث تبين من خلال كشف الطب البيطري للحوم أنها لحوم جاموسي مجمدة مستوردة من الهند وتاريخ صلاحيتها سارٍ وصالحة للاستهلاك الآدمي، وبناء عليه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود لحوم حمير يتم تقديمها لنزلاء الفندق.

سلامة وصحة اللحوم

وأشار البيان إلى أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر شدد على الاطمئنان على سلامة وصلاحية اللحوم المقدمة للنزلاء، لم يكتف بذلك لكنه كلف اللجنة التي شكلها برئاسة مدير مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، بالوقوف على ملابسات الحادث، حيث تبين للجنة أن المشاجرة جرت بين مستأجري بعض الشاليهات المباعة، والمملوكة ملكية خاصة لبعض الأشخاص ولا تتبع الفندق، وأثناء تواجدهم داخل المطعم الرئيسي للفندق حدثت مشاجرة بينهم وتطورت إلى رفع الكراسي وتكسير جزء من الزجاج الخارجي للمطعم.