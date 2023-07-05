مواعيد التقديم للوظائف الإشرافية بـ«تعليم المنيا».. التخصصات المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن الوظائف الشاغرة للعام الدراسي 2023-2024 للعاملين بمديرية التربية والتعليم وإداراتها للتابعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

وظائف إشرافية بتعليم المنيا

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا المهندس حمدي مصطفي، عن حاجة مديرية التربية والتعليم بالمنيا لشغل وظائف إشرافية لـ3 مدير إدارة، و3 وكيل إدارة، بالإضافة إلى وظائف موجه عام وموجه أول وموجه خدمات تعليمية وأنشطة تربوية وموجه عام بالديوان وموجه أول بالديوان وأيضا ببعض الإدارات لتخصصات مختلفة، وموجه أول وموجه بالتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد من وظائف الإدارة المدرسية بالتعليم العام والفني طبقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007 و تعديلاتة.

مواعيد التقديم بمسابقة التعليم

وأوضح وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنيا، أن التقديم للمسابقة سيكون اعتباراً من 5 يوليو إلى 25 يوليو 2023 وفق الاشتراطات المعلنة ويتم بالتنسيق بين الإدارات التعليمية التسعة ولا يلتفت للطلبات المقدمة بعد انتهاء مدة التقدم.