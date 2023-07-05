انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. «شوف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، انخفاضا على مدار اليوم في مختلف الأعيرة، ثم سادت حالة من الاستقرار خلال الـ4 ساعات الماضية، وأبرزها عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية والعربية.

وتستعرض «الوطن»، سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية:

سعر جرام الذھب عیار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء من عيار 24 سجل حسب آخر تحديث 2509 جنيهات دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية، إذ أن الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاءً ويستخدم في صنع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما كان سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء وفقا لآخر تحديث هو 2195 جنيه، دون احتساب الضريبة والمصنعية، وعيار 21 هو الأكثر شيوعا في السوق المصرية.

سعر جرام الذھب عیار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، وفقا لآخر تحديث هو 1881 جنيها، دون احتساب الضريبة والمصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 22 هو 2300 جنيه.

سعر الجنیه الذھب

سعر الجنيه الذهب اليوم، وهو عبارة عن 8 جرامات من الذهب عيار 21 سجل 17560 جنيها.

أسعار الذھب الیوم في المحلات بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذهب بسبب الضريبة والمصنعية بين المحلات المختلفة.