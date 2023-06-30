هبوط أسعار السبائك في مصر ثالث أيام عيد الأضحى

سجلت أسعار السبائك الذهبية هبوطاً ملحوظاً داخل محلات الصاغة، بدون مصنعة وضريبة، في مصر اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، بنحو 20 جنيهاً للجرام الواحد.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقاً لما أعلنته شركة (BTC)، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب أكثر من 11 جراماً

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24، يبلغ 269477 جنيهاً.

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراماً من عيار 24، اليوم الجمعة، 134739 جنيهاً.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24، اليوم 83839 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراماً من عيار 24، نحو 53916 جنيهاً.

أسعار السبائك أقل من 11 جراماً في مصر

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم الجمعة، 13499 جنيهاً.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 14549 جنيهاً.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 26998 جنيهاً.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 سجل 28140 جنيها