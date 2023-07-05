رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة المنيا، حيث يبحث طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور في محافظة المنيا بشمال الصعيد عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال إدخال رقم الجلوس، من أجل الاستعلام عن النتيجة، عبر موقع وزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للعام الدراسي 2023، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم النتيجة اليوم الأربعاء.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة المنيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة المنيا، من خلال الدخول على الرابط برقم الجلوس بمحافظة المنيا من هنا.

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بالمنيا

يمكن للطالب الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة المنيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومعرفة درجات المواد إلى جانب المجموع الكلي، ويمكن للطلاب الراسبين في بعض المواد أو الرسوب كليا التعرف على درجاتهم عبر الموقع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب بكل التخصصات الفنية في الأقسام: الزراعي، التجاري، الفندقي والصناعي يمكنهم الحصول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة المنيا والمحافظات الأخرى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بالمنيا

- على الطالب الدخول إلى بوابة التعليم الفني من خلال الرابط الموضح من هنا.

- اختيار التخصص سواء زراعي، صناعي، فندقي أو تجاري.

- على الطالب إدخال رقم الجلوس خاصته صحيحا.

- في آخر خطوة تتعين على الطالب نقر كلمة عرض النتيجة.

- ستظهر النتيجة بالأرقام والدرجات لكل المواد.