وفاة مدير مدرسة المنيا تصدم أهالي «صفط الشرقية»: كان يمنح ماله وجهده لعمل الخير

عقب وفاة مدير مدرسة المنيا نعى أهالي قرية صفط الشرقية الراحل سليمان محمد عبد الحميد، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية، حيث ساد الحزن بين أقارب وأصدقاء وطلاب المعلم الراحل خاصة أنه كان مشهودا له بالخلق الحسن وحب الناس وفعل الخير، حيث أصيب فجأة وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وتوفي عقب ذلك إثر إصابته بهبوط عام في الدورة الدموية.

وفاة مدير مدرسة المنيا

وشعر أهالي صفط الشرقية بالصدمة عند سماع خبر وفاة مدير مدرسة المنيا، حيث انتشرت منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي المتنوعة، تنعى المعلم «سليمان»، الذي يشهد له الجميع بحسن أخلاقة ومحبته وتواضعه وامانته في العمل.

بيان النقابة عن وفاة مدير مدرسة المنيا

وأعلنت اللجنة النقابية للمعلمين في محافظة المنيا تفاصيل وفاة مدير مدرسة المنيا سليمان محمد عبدالحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية، جاء فيه أن الأخبار المنشورة عن وفاة مدير مدرسة المنيا أثناء العمل في أعمال البناء غير صحيحة، وطالبت اللجنة بتحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات، وقدَّمت واجب العزاء لأسرة الراحل.

وذكر البيان نقابة المعلمين أنها تحققت من عدم صحة الأخبار الزائفة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، حيث أكد نجل المتوفي أن الأسرة لا تحتاج لأي مساعدات مالية وطالب الجميع بعدم الانسياق وراء ما يقال، وتم تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمستحقات المالية بحضور وفد من معلمي صفط الشرقية وقياداتها التعليمية، وشكرت الأسرة الحضور لتقديمهم واجب العزاء في والدهم.

وتداول أصدقاء الراحل عبر صفحاتهم الشخصية على موقع «فيس بوك» أنه كان من الأشخاص الذين لا يحتاجون للمساعدات المالية ولم يلجأ للدروس الخصوصية طوال مسيرته، وأشاروا إلى أنه شارك في بناء العديد من المساجد وكان نشطًا سياسيًا ويشارك بالجهد والمال في العمل العام، واستنكروا ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول وفاته.