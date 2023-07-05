ماجدة موريس تشيد بفيلم أسامة أنور عكاشة على «الوثائقية»: شيء جميل

أشادت الناقدة ماجدة موريس بالفيلم الوثائقي عن أسامة أنور عكاشة، والذي يقدم على شاشة «الوثائقية» إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مصر صاحبة أكبر تاريخ

وقالت «موريس» في تصريحات لـ«الوطن»: «شيء طبيعي ومنطقي ما فعلته القناة الوثائقية وأمر جميل لأول مرة قناة تقدم أفلامًا عن عظماء الفن، والحقيقة كنا نحتاج هذه القناة لأسباب كثيرة، فنحن دولة لها أكبر تاريخ في الكون، تاريخنا منذ قدماء المصريين ولدينا ناس مؤثرة كثيرة شاركوا في هذا التاريخ، وحتى يومنا هذا، في مجالات الفن والأدب والثقافة والغناء والتمثيل، وبالتالي نستحق نعمل أفلام عن هؤلاء المبدعين مثل أحمد زويل والذي حصل على جائزة نوبل والكثير من الأطباء».

وتابعت: «لدينا تاريخ وتراث لابد أن يتم تقديمة وأتمنى هذه الأعمال الوثائقية تذهب للجامعات والمدارس لعرضها، وتقديمها، وأتمنى أن يكون هناك تعاون بين الوثائقية والتربية والتعليم والجامعات، وهذا شيء ضروري».