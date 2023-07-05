وفد الأزهر يقدم العزاء لأسرة طالب توفي أثناء العودة من الامتحان بسوهاج

ترأس الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم والدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وفد الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب فراج حمدي فراج رمضان طالب الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد أولاد خليفة بدار السلام بمحافظة سوهاج المتوفى إثر حادث سير أثناء عودته من الامتحان بدار السلام.

كما توجه الوفد للاطمئنان علي تطورات الحالة الصحية للطالب محمد نصر الدين أبو القاسم بالشهادة الثانوية الأزهرية المصاب بمستشفى سوهاج الجامعي.

الاطمئنان على حالة الطالب الصحية

وخلال الزيارة اطمئن الشرقاوي وحمادي علي الحالة الصحية للطالب المصاب من الفريق الطبي المعالج ونقلا تمنيات وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد بالشفاء العاجل للطالب.

وكان رئيس المنطقة قد انتقل أمس فور وقوع الحادث إلي جامعة سوهاج واستعرض مع وكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة سوهاج تطورات الحالة الصحية منذ وصول مصابى الحادث للمستشفى الجامعى .

تفاصيل الواقعة ووفاة الطالب

حيث تعرض الطالبين لحادث سير أسفر عن وفاة الطالب فراج حمدى فراج رمضان وإصابة محمد نصر الدين أبو القاسم الطالبان بالشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي وذلك عند قرية الكيمان والتى تبعد أربع كليو مترات عن مقر اللجنة الإمتحانية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج .