«التموين»: لا يوجد نقص في أي سلع تموينية.. ولدينا احتياطي استراتيجي كاف

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه جرى العمل على 3 محاور خلال استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، أهمها: زيادة شبكة التوزيع التابعة لوزارة التموين، إلى جانب تكوين احتياطي استراتيجي أمن من السلع الأساسية، وهذا ما كان له دور كبير في تجنب آثار الأزمات العالمية على مدار الثلاث أو أربع أعوام الماضية من جائحة كورونا أو اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية أو التضخم العالمي.

مصر تمكنت من مواجهة أي أزمات

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»: «لم تشهد مصر نقصًا في أي سلع تموينية أو استراتيجية بل على العكس كان لديها احتياطي للسلع الأساسية يصل إلى 3 أو 6 أشهر فضلا عن وجود بعض السلع التي تتعدى 9 شهور، وبالتالي تمكنت مصر من مواجهة أي نقص أو أزمات في الإمداد الخاص بسلاسل الإمداد».

أهمية الاحتياطي الاستراتيجي

وأشار إلى أنه تم تنويع أماكن الاستيراد من دول مختلفة سواء كان القمح أو الزيوت أو اللحو والدواجن المستوردة، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية مكن الدولة من دخول السوق المصري كأساسي من أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.