محافظ المنيا يوجه بالاستعداد للتدريب العملي «صقر 119» لمجابهة الأزمات والكوارث

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، بعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية، بالمحافظة «صقر 119»، الذي سينفذ خلال الفترة من 16 حتى 18 يوليو المقبل، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك عن طريق محاكاة فعلية لمواقف طارئة قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها.

جاء ذلك بحضور اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وممثل مديرية التضامن الاجتماعي، ومديري الإدارة العامة للازمات والكوارث، وإدارة المركبات، والجهات المعنية.

الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملي المشترك

من جانبه، أوضح السكرتير العام لمحافظة المنيا، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية لبحث الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بمحافظة المنيا «صقر119»، مؤكداً أن المحافظة تسعى بصفة مستمرة لتطوير السيناريوهات للأزمات والكوارث المحتملة ووضع خطط للتصدي لها ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة وتنسيق جهود وإمكانيات كافة الجهات المعنية.

سيناريو العرض الخاص بالتدريب

وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام، والمستشار العسكري، سيناريو العرض الخاص بالتدريب مع الجهات المعنية، وتوزيع كافة الأدوار المنوطة بكل جهة، بهدف التأكد من جاهزية المحافظة واستعدادها بجميع أجهزتها للتعامل حال وقوع أي أحداث طارئة أو أزمة، وكيفية اتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.