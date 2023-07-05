تفاصيل وروابط التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا

يُقبل الطلاب وأولياء الأمور على التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، وتشمل وي للاتصالات، العناني الزراعية، نهر الخير الزراعية، التأمين الدولية، حيث أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات القبول للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية ويرغبون في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024، كما أعلنت الوحدة شروط الالتحاق بتلك المدارس تتضمن اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات.

التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا

وأوضحت الوحدة أن التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا يكون من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وعقب ذلك يتم الاختبار ويتكون من مجموعات متنوعة من الأسئلة التي تقيس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويتضمن حوالي 50 إلى 60 سؤالاً، ويستغرق الاختبار 60 دقيقة، ويشمل قدرات الطالب في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والقدرات العقلية والاستعداد المهني، يوجد إصداران من الاختبار: إصدار باللغة العربية وإصدار باللغة الإنجليزية، ويحق للطلاب اختيار الإصدار الذي يتناسب مع خلفيتهم الدراسية.

التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا

وأضافت الوحدة أن مصدر أسئلة الاختبار الخاصة بـ التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا هي المقررات الدراسية للمرحلة الإعدادية، باستثناء مجموعة القدرات العقلية والاستعداد المهني، كما يمكن استخدام الورقة والقلم في الأسئلة الرياضية، ولا يلزم استخدام الآلة الحاسبة، يجب على الطلاب الالتزام بتعليمات أداء الاختبار وتقديم بيانات شخصية مثل الاسم والرقم القومي وكود الطالب من مسؤول الحكومة الالكترونية بالمدرسة الإعدادية والمدرسة التي يتقدمون لها.

وأوضحت الوحدة أنه تم إتاحة اختبار تجريبي لمساعدة الطلاب على التدرب على أسئلة الاختبار وكيفية التعامل مع إجراءات الاختبار، يمكن الوصول إلى الاختبار التجريبي عبر الرابط المعلن عنه (من هنا)، ويفضل استخدام الكمبيوتر لإجراء الاختبار.