رئيس أزهرية سوهاج يناقش قواعد التقديم لرياض الأطفال والابتدائية

ناقش الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية استعدادات المنطقة الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وآليات التنسيق الإلكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وحركة الانتدابات وسد العجز بكافة المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية بسوهاج، واللوائح المنظمة للامتحانات.

ذلك خلال لقاء موسع مع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم بديوان عام المنطقة، كما تم وضع خطة لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج.

تقدير الأزهر لمنطقة سوهاج

أعرب الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية عن تقدير قيادات الأزهر لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية التي تعد من المناطق الكبري على مستوى الجمهورية، حيث تحمل مسؤولية نابعة من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، وتحقيقًا لرسالة الأزهر التي هي رسالة الإسلام، مؤكدًا أهمية أن يربط المسئول بين العلم والواقع دون أن يهمل أيًا منهما.

متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج

كما تناول اللقاء تقارير المتابعة من قبل المسؤولين ولجان المتابعة حول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج وأهم الملاحظات حول العملية التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية مشيرًا إلي أن دراسة الواقع والوصول لرأى جماعي خطوة مهمة لتطوير التعليم بالأزهر الشريف