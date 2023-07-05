تنفيذ 20 ألف وحدة «متشطبة» لتسكين الموظفين بالتقسيط في العاصمة الإدارية الجديدة

حرصاً من الدولة على التيسير على الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، الذين وافقوا على الإقامة بها، وتركوا مساكنهم القديمة، وعددهم نحو 6 آلاف موظف أبدوا رغبتهم فى السكن بالعاصمة، وفقاً لتصريحات السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إذ وفّرت لهم الدولة من خلال وزارة الإسكان، وحدات مكتملة المرافق ضمن مشروع «سكن مصر» فى مدينة بدر، وهى أقرب المدن للعاصمة الإدارية، حيث تبعد نحو 15 كيلومتراً عن الحى الحكومى، وتتكون كل وحدة من صالة وثلاث غرف وريسبشن ومطبخ وحمام وبلكونة، فى الوقت الذى تضم فيه بعض الشقق 2 بلكونة و2 حمام.

الشقة 3 غرف وصالة و2 بلكونة وممنوع التصرّف فيها لمدة 7 سنوات.. والأسعار أقل من عقارات القاهرة والجيزة

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن عدد الشقق المخطط تنفيذها ضمن مشروع سكنى بمدينة بدر لموظفى العاصمة الجديدة يبلغ 20 ألف شقة كاملة المرافق والخدمات بمساحات تتراوح بين 115 و118 متراً مربعاً، تم إنجاز مرحلتين منها، حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ 9024 وحدة، فى 376 عمارة، والمرحلة الثانية تضم 4704 شقق بإجمالى 196 عمارة. وأضاف لـ«الوطن» أن المرحلة الثالثة من سكن موظفى العاصمة الإدارية التى يجرى العمل فى تنفيذها حالياً تضم 7080 وحدة، وأن كل عمارة تتكون من 6 طوابق، كل طابق به 4 شقق، بإجمالى 24 شقة فى العمارة الواحدة.

ووضعت وزارة الإسكان تيسيرات كبيرة للموظفين عند طرح الوحدات للتملك، تمت وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى التى أصدرها فى يوليو 2021 بسعر عائد 3%، يتم حسابها على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 سنة، أو وفقاً لمبادرة «المركزى» الصادرة فى ديسمبر 2019، التى تم تعديلها فى 19 مارس 2020 بسعر فائدة يصل إلى 8% تُحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 25 سنة، وفى حالة عدم انطباق الشروط يمكن للعميل السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تسهيلات وإعفاءات في حجز وحدات «بدر».. وتسديد 85% من قيمة الشقة على 7 سنوات بفائدة متناقصة

وقرّرت الحكومة صرف بدل نقدى للموظفين الراغبين فى الإقامة بالعاصمة الإدارية، قيمته 4 آلاف جنيه، كنوع من الإسهام فى التيسير عليهم لدفع أقساط الشقة السكنية التى يتراوح إجمالى ثمنها من 500 إلى 600 ألف جنيه، سيتم سداد 85% من هذا المبلغ بنظام التقسيط، بينما يقوم الموظف بسداد الـ15% كمقدم لامتلاك الشقة، حيث يُسدد الموظف 35 ألف جنيه جدية حجز، يُضاف إليها المبلغ الذى تصل به نسبة مقدّم التعاقد إلى 15% من إجمالى قيمة الوحدة.

كما يوفر مشروع «سكن مصر» لموظفى العاصمة الكثير من مبانى المرافق والخدمات، مثل مكاتب البريد ومكاتب العمل وفروع للبنوك وخدمات الشهر العقارى وغيرها، وذلك لتوفير حياة متكاملة للموظفين داخل المشروع، حيث يصل عدد المبانى الخدمية إلى أكثر من 20 مبنى موجوداً وسط العمارات لخدمة السكان من موظفى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.

كما حرصت وزارة الإسكان على منح تسهيلات كثيرة وتقديمها للموظفين الراغبين فى الإقامة بالعاصمة، ومن بينها التيسيرات والامتيازات التى منحتها للموظفين عند حجز الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن مصر»، حيث أتاحت الوزارة كراسة شروط سكن الموظفين بمدينة بدر الخاصة بالحجز على الموقع الإلكترونى للصندوق فى 16 مارس 2022، ثم قرّرت تسديد مقدم جدية حجز تبلغ قيمته 35٫000 جنيه، اعتباراً من التاريخ ذاته ولمدة شهر، ومراجعة هل سبق الاستفادة من وحدات بالمشروع فى أى محافظة، وصحة المستندات الخاصة بالموظف والمقدم.

كما حولت الوزارة ملفات الموظفين المقبولين إلى جهات التمويل الممولة، للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز إلى 15% من إجمالى ثمن الوحدة، تمهيداً للتنسيق مع جهات التمويل لعمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلى والجزئى طوال فترة التمويل، وكذلك سيتم التنسيق مع جهات التمويل لمراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهرى.

وشملت إجراءات تخصيص شقق الموظفين فى كراسة شروط سكن الموظفين بمدينة بدر، منح مهلة سنة من تاريخ التسلم لإتمام الشغل والانتقال بشكل دائم، ومنع إصدار أى توكيلات بالبيع أو الإدارة لأى جهة غير جهات التمويل، وضمّت إجراءات تخصيص شقق الموظفين منع التصرّف فى الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات، والتعاقد على الوحدات داخل مشروع شقق الموظفين ببدر، وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018.

وقد حدّدت «الإسكان» مناطق مشروع «سكن مصر» لموظفى العاصمة الإدارية فى منطقتين، الأولى بمدينة بدر، وهى تبعد نحو 15 كيلومتراً عن مقر حى الوزارات بالعاصمة، والسكن فيها عبارة عن شقق سكنية تبلغ نحو 20 ألف وحدة، تم الانتهاء من تشطيب 13 ألفاً منها، تم تنفيذها على مرحلتين، وتسليم جميع الموظفين مساكنهم كاملة المرافق منذ بداية الشهر الجارى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة التى تضم 7080 وحدة كاملة المرافق. أما المنطقة الثانية فهى شقق الموظفين بالحى الثالث «R3» بالعاصمة الإدارية.