أمين عام «حماة الوطن» بكفر الشيخ: ما تحقق في مصر خلال الـ9 سنوات الماضية أشبه بالمعجزة

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، إن المواطن شعر بأن هناك قيادة سياسية مخلصة لتراب هذا الوطن، وجاءت في الوقت المناسب لإنقاذ مصر.

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «تكلفت القوات المسلحة والمواطن المصري والشرطة المدنية ثمنا باهظا أعلى مما خوضناه في الحروب في 1948 و1967 و1973 ألا وهي عملية سيناء الشاملة في 2018».

وتابع: «تلك المنطقة التي تربى فيها حيتان الإرهاب طوال 40 عاما، لا يجرؤ إلا جراح ماهر أن يدخل هذه المعركة لاجتثاث أصول الإرهاب، وباستتباب أمن وأمان المواطن يولد الأمن الاقتصادي والسياحي والسياسي والاجتماعي والأمن بمفهومه الشامل».

إنجازات أشبه بالمعجزات

وواصل: «كل هذه المسائل لا يستطيع جاحد سواء مؤيد أو معارض أن ينكر ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات أشبه بالمعجزات».