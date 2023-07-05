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«حماة الوطن»: المصريون كانوا على استعداد للتضحية بالغالي والنفيس في 30 يونيو 

كتب:

محمد عزالدين
09:00 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الدكتور محمد الأجرود

الدكتور محمد الأجرود

واصل «الحياة اليوم» سلسلة فقراته حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، إن المواطن الذي نزل في ثورة 30 يونيو كان على أتم الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل استرداد هذا الوطن.

مصر دفعت ضريبة باهظة لما حدث في 25 يناير

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه مما لا شك فيه أن مصر دفعت ضريبة باهظة لما حدث في 25 يناير 2011 إلى أن استردت مصر دولتها مجددا، بتلبية القوات المسلحة المصرية لنداء الشعب في 30 يونيو و3 يوليو وما وصلنا إليه الآن.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية المخصصة لهذا البرنامج لا تكفي لسرد الملفات التي جرى تحقيقها خلال العشر سنوات الماضية.

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بقلم محمد عزالدين