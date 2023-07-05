«حماة الوطن»: ما حدث لمصر خلال الـ9 سنوات الماضية لم يتحقق منذ 90 عاما

واصل «الحياة اليوم» سلسلة فقراته حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس السيسي باني مصر المعاصرة

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، إن المتطلع والرائي والراصد لما تحقق في خلال السنوات التسع الماضية لم يتحقق في 90 عاما، وإذا كان محمد علي باشا هو من بني مصر الحديثة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو باني مصر المعاصرة.

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر عانت في الفترة التي مرت قبل 30 يونيو، لما حدث من نقص في الأمن ثم انقطاع الكهرباء وعدم وجود الغاز وأسطوانات الغاز وافتقاد كل السلع الضرورية ثم أهم من كل ذلك تعطل الإنتاج ومصالح الدولة.

عمارات أيقونية ومصانع

وتابع: «بعد هذه الفترة وجدنا فترة عملاقة تتحقق من بني ة أساسية ومن عمارات أيقونية ومصانع وتعليم وأمور على كل الأصعدة والاتجاهات كلها».