رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«حماة الوطن»: ما حدث لمصر خلال الـ9 سنوات الماضية لم يتحقق منذ 90 عاما

كتب:

محمد عزالدين
09:22 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الدكتور محمد الأجرود

الدكتور محمد الأجرود

واصل «الحياة اليوم» سلسلة فقراته حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس السيسي باني مصر المعاصرة

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، إن المتطلع والرائي والراصد لما تحقق في خلال السنوات التسع الماضية لم يتحقق في 90 عاما، وإذا كان محمد علي باشا هو من بني مصر الحديثة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو باني مصر المعاصرة.

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر عانت في الفترة التي مرت قبل 30 يونيو، لما حدث من نقص في الأمن ثم انقطاع الكهرباء وعدم وجود الغاز وأسطوانات الغاز وافتقاد كل السلع الضرورية ثم أهم من كل ذلك تعطل الإنتاج ومصالح الدولة.

عمارات أيقونية ومصانع

وتابع: «بعد هذه الفترة وجدنا فترة عملاقة تتحقق من بني ة أساسية ومن عمارات أيقونية ومصانع وتعليم وأمور على كل الأصعدة والاتجاهات كلها».

اقرأ المزيد:

«الأحرار الاشتراكيين»: ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم أن الوعي المصري لا يمكن العبث معه

مدير «المصري للدراسات»: عظمة ثورة 30 يونيو أن الشعب خرج لإنقاذ تاريخ البلاد

مدير «المصري للدراسات»: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الدولية

وزيرة الثقافة: ثورة «30 يونيو» قادت مصر إلى تحقيق حياة كريمة للشعب

يوسف الحسيني: خروج المصريين للشوارع في ثورة 30 يونيو كان مذهلا ومهيبا

عضو بـ«الشيوخ»: ثورة 30 يونيو حررت مصر من فساد الإخوان
بقلم محمد عزالدين