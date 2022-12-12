رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها لموظفي الدولة المقرر انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية والارتقاء بالمدن الجديدة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية.

4704 وحدات سكنية

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المرحلة الثانية من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 196 عمارة بها 4704 وحدات سكنية، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات القاطنين بتلك المنطقة.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة بدر، أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 81%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 20% وتم توريد الكابلات بالمشروع.

وأضاف مسئولو الجهاز، أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ أعمال المرافق وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 70 %، وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق بنسبة تنفيذ 20 % من إجمالي الطرق بالمشروع.

الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

وشدد المهندس عمار مندور، على تكثيف العمالة ودفع العمل بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال «الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع»، في التوقيتات المحددة، وتنفيذ المشروع بالشكل اللائق وبكفاءة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعدل الأداء والخطة الزمنية لاستلام المشروع.