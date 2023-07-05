أستاذ زراعة: مشروعات الاستصلاح خففت حدة الأزمات العالمية على مصر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة، إنَّ الخطوات الاستباقية والمرنة التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع التحديات العالمية أنقذ البلاد من تهديد لأمنها الغذائي، لافتاً إلى تأثير الأزمات العالمية المتتالية على الأمن الغذائي لعدد من الدول.

إضافة 3.5 مليون فدان

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها، وما طرأ من مستجدات على الساحة الدولية، ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والغذاء، قائلاً «الجهود الرئاسية منذ عام 2014 وحتى الآن في ملف الزراعة، وتبني خطة قومية زراعية لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، ساهمت في تخفيف حدة الأزمات على مصر».

المشروعات القومية خففت حدة الأزمات العالمية

وتابع الأستاذ بكلية الزراعة، بأن معدل الاستصلاح كان يتم بوتيرة ضعيفة خلال السنوات التي سبقت ثورة 30 يونيو، موضحاً «كنا نعاني من عدم تحديث العمليات الزراعية، لكن القفزات النوعية التي تحققت والمشروعات الزراعية القومية ساعدت على مواجهة الأزمات التي طرأت على الداخل بسبب الظروف العالمية غير المتوقعة».