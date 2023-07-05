الأولى مكرر على دبلوم الزراعة 5 سنوات: تفوق أختي شجعني

عبرت الطالبة مريم محمود حسن الحاصلة على المركز الأول مكرر في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنظام التعليم الزراعي بالمدارس الفنية المتقدمة 5 سنوات بمجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع غذائي عن فرحتها بالتفوق، مشيرة إلى أن شقيقتها كانت من أوائل نفس الدبلوم عام 2019 مما شجعها على الالتحاق بالمدرسة رغم إقامتها بمحافظة القاهرة.

تفوق الشقيقة الكبري في نفس التخصص

أضافت «مريم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لديها 3 شقيقات أكبر منها خريجات التعليم الفني وهو ما كان دافعا لها للالتحاق بالمدرسة الفنية الزراعية بمسطرد نظام 5 سنوات.

وأوضحت أنه في نفس عام التحاقها بالمدرسة تخرجت شقيقتها الأكبر من المدرسة وكانت من أوائل الجمهورية أيضا، مشيرة إلى أن دعم والدها ووالدتها لها كان أكبر سند ودافع لها للتفوق والحصول على مركز متقدم في الدبلوم هذا العام.

«مريم»: سألتحق بكلية الزراعة وأتمنى أن أكون طبيبة تغذية

واستكملت «مريم»، حديثها بأنها ستلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، لأنها تتمنى أن تكون طبيبة تغذية لأنها تعشق ذلك المجال.

وقدمت نصائح لجميع الطلاب من أجل التفوق وهي المذاكرة منذ بداية الدراسة وعدم الاعتماد على الغش.

مريم لم أحصل على دروس خصوصية

أشارت «مريم»، إلى أنها لم تذهب للدروس الخصوصية، ولم تعتمد عليها بل اشتركت في مجموعة المراجعة النهائية لبعض المواد في نهاية العام الدراسي، مشيرة إلى أن أول وأكبر داعم لها هو الأستاذ حمي الملقب براعي المتفوقين بالمدرسة الذي لم يبخل عليها بأي جهد وتعاون ومتابعة ومراجعة وتشجيع طوال العام.

قالت «مريم» إن الوزارة أبلغتها بأنها من الأوائل علي الجمهورية وكانت مفاجئة: «ربنا مبيضيعش تعب حد والآن سأحقق حلمي في الالتحاق بكلية الزراعة جامعة عين شمس التي طالما حلمت بالالتحاق بها».

وقدمت «مريم» الشكر لمدرسيها ومدرستها ووالدها ووالدتها وكل من كان سببا في نجاحها ودعمها وخطيبها الذي كان يساندها ويشجعها علي التفوق مشيرة إلى أن الدراسة في التعليم الفني لا تقل عن الثانوية العامة بل هي باب ذهبي لتحقيق الأحلام والتحاق بالكلية ونوعية الدراسة التي يحلم بها الطالب.