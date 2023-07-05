رابط نتيجة الدبلوم الزراعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ينتظر طلاب وأولياء أمور دبلوم زراعي، رابط نتيجة دبلوم زراعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس في الساعات المقبلة، لجميع الأنظمة والتخصصات، لزيارته ومعرفة نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

رابط نتيجة دبلوم زراعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن رابط نتيجة دبلوم صناعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط، بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة دبلوم زراعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وفور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم زراعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن للطلاب زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للنتيجة، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، واختيار التخصص والحصول على النتيجة في دقائق معدودة.

يذكر أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2023، انتهت يوم الخميس الموافق 8 يونيو الماضي، حيث أدى 715432 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في 2542 لجنة.