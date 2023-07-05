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رابط نتيجة الدبلوم التجاري 2023 بالاسم ورقم الجلوس

كتب:

منة عبده
09:30 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
طلاب الدبلومات الفنية.. صورة أرشيفية

طلاب الدبلومات الفنية.. صورة أرشيفية

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية».

رابط نتيجة دبلوم تجاري 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وعليه ينتظر طلاب دبلوم تجاري 2023، رابط نتيجة دبلوم تجاري 2023 بالاسم ورقم الجلوس، خلال هذه الساعات، وتكشفه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويُتاح رابط نتيجة دبلوم تجاري 2023 بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة الخاص بالتعليم الفني، عبر هذا الرابط، ومن ثم يتمكن الطالب من إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص به، للحصول على النتيجة مباشرة. 

أوائل الدبلومات الفنية 2023

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستدعو أوائل  الدبلومات الفنية 2023، لحضور مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، ونسب النجاح، ومن ثم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، في المدارس في اليوم التالي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.