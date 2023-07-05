زعيم الحزب الليبرالي الروسي يتنبأ بمستقبل الدولار قبل وفاته: عملة غير مرغوب فيها

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يظهر فيه فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، والذي رحل منذ عام، وهو ينتقد الدولار الأمريكي، بحسب ما ذكرته صحيفة «أسومتيك».

يظهر جيرينوفسكي وهو ينتقد الدولار الأمريكي ويصفه بأنه «عملة قذرة لا قيمة لها، ويمكنني حرق هذا الدولار أمامكم الآن، إنها عملة غير مرغوب فيها، نحن بحاجة إلى عملة مدعومة بالذهب والنفط والمعادن والأخشاب، مثل الروبل».

وأشار إلى أن الدولار ليس لديه أي شيء يغطيه، ما يعني أنه لا يستحق الاعتماد عليه كعملة قوية ومستقرة.

الدولار عملة قذرة و العالم العربي والإسلامي سيدعمنا.. هذا ما تنبأ به جيرينوفسكي قبل 30 عاما#روسيا pic.twitter.com/PiXOEqZajc — موسكو MOSCOW NEWS (@russiaArb4) July 5, 2023

الحرب اليوم تدور حول الدولار

وأكد السياسي الراحل في المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «الحرب اليوم تدور حول الدولار الأخضر القذر، وسوف تدعمنا في هذا الصراع دولٌ عديدة في العالم الإسلامي والعربي».

وإذا كانت أفغانستان نفسها قد خرجت من سيطرة الدولار القذر، فإن روسيا بكل تأكيد قادرة على الخروج عن سيطرة الدولار، ولذلك، فإننا لسنا بحاجة إلى هذه السياسة القذرة، ويجب أن نتحرر من الاعتماد على الدولار كعملةٍ قياسية.

انتقادات الدولار الأمريكي

ويتعرض الدولار الأمريكي لانتقادات واسعة في الوقت الراهن بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام الدولار كوسيلة لفرض العقوبات، ونظرًا للمخاوف الاقتصادية المتزايدة بسبب ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستويات فلكية، يدعو الخبراء والسياسيون إلى تنويع العملات المستخدمة في التجارة العالمية والحد من الاعتماد على الدولار.