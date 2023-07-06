«بحوث الأرز» بكفر الشيخ: 3 أخطاء للمزارعين تقلل إنتاجية الفدان

حذر الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، من بعض الأخطاء يقع فيها مزارعي الأرز خلال فصل الصيف، وتؤثر بشكل كبير علي إنتاجية المحصول، وتصيب الشتلات بالأحمرار.

3 محاذير لمزارعي الأرز

أوضح «الرفاعي» في تصريحات لـ«للوطن» أن مزارعي محصول الأرز الشعير مطالبين بتطبيق التعليمات التالية:

- وضع كمية صغيرة من الجاز نحو 4 لتر للفدان للتخلص من الدودة في أرض الأرز، هو خطأ يسبب احمرار وتقليل الإنتاجية الأرز، ويحب عدم اقتراف هذا الفعل مطلقاً.

- الري في وقت الذروة وخلال ارتفاع درجات الحرارة يؤثر علي الإنتاجية، ويجب أن يكون الري في وقت مبكر من اليوم أو عقب إنتهاء ذروة الحر.

- عدم الإفراط في وضع الأسمدة الازوتية للفدان، ويجب وضع من شيكارتين إلى ثلاثة فقط، من الليوريا.

محصول الأرز هذا العام

وأكد «الرفاعي» أن محصول الأرز في محافظة كفر الشيخ، جيد للغاية ومبشر، مضيفا أنه تم زراعة نحو 242 ألف فدان أرز عريض ورفيع الحبة، علي مستوى المحافظة.