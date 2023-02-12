313 مليون جنيه لتطوير طرق ملاحية من القاهرة إلى أسوان

كشف تقرير رسمي حديث عن إنفاق الدولة لقرابة 313 مليون جنيه، لتطوير الطرق الملاحية في نهر النيل ما بين محافظتي القاهرة وأسوان، وذلك في ضوء خطة الدولة لتعزيز كميات البضائع المنقولة عبر نهر النيل، وحركة الملاحة النهرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الطرق الملاحية، مثل القاهرة - أسوان والطريق الملاحي القاهرة- الإسماعيلية، وتطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحي.

إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل

وفق تقرير رسمي، جرى الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتى كم 70 «أسوان – كلابشة» ومن كم 615 حتى كم 885 «نزلة العوامر – الصف»، وجارٍ تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان وإنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل «RIS»، وذلك على الطريق الملاحي القاهرة - أسوان.

وتضمنت الأعمال تطوير الطريق الملاحي القاهرة - الإسماعيلية، حيث جرى الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية في ترعة الإسماعيلية في المسافة من صفر كم حتى 50 كم «المظلات - بلبيس» وتطوير 2 كوبري وتحويلهما من ثابت إلى متحرك «مسطرد – أبو زعبل» بتكلفة 50 مليون جنيه.

تطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحي

وبالنسبة لتطوير الطريق الملاحي القاهرة - الإسكندرية، فجرى تطوير الطريق عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس ك 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة، كما تطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحي، وإنشاء 2 رصيف «4 ، 5» على البر الغربي لترعة النوبارية بتكلفة 263 مليون جنيه.