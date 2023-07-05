مصرع سيدتين وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة المنيا، وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، إلى موقع الحادث تبين وفاة كلاً من «لواحظ.م»، 70 عاما، و«نادية.ل» 45 عاما.

أسماء المصابين في الحادث

كما أصيب 10 آخرين هم محمود محمد محمود، وحمدان عبد الرحيم محمد، ومحمود إسماعيل محمد، وأحمد مجدى موسى، ومحمد شعبان عبد العال، والسيد عصام بيومي، وإسلام مصطفى، ومنى أحمد خلف، وسعديه أحمد حسن، وأم هاشم أحمد.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الحميات، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.