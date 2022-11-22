عودة اختبارات القدرات كشرط للقبول بالجامعات التكنولوجية.. اعرف التفاصيل

زف الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني، نبئاً ساراً لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، بداية من العام المقبل، مؤكداً أن هذه الجامعات تسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل لكونها تشمل مجموعة متميزة من البرامج المتخصصة التي تحتاجها الصناعة.

وقال الدكتور أحمد الحيوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تطبيق اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، موضحاً أن شروط القبول تتوقف على حصول الطالب على الحد الأدنى وفق التنسيق واجتياز اختبار القدرات، مؤكداً أن اختبارات القدرات تأتي لقياس مهارات ومواهب الطلاب ومدى تأهيله للالتحاق بالجامعة.

الاستعداد الجيد مسبقاً لاختبارات القدرات

وأضاف «الحيوي»، أنه سيتم الاستعداد الجيد مسبقاً لاختبارات القدرات، بالتنسيق مع مختلف الجامعات، لضمان انتظامها وفق مجموعة من الضوابط المحددة لإتاحة الفرصة للطلاب المؤهلين لهذه النوعية من الجامعات للالتحاق بها.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي، أن الدراسة بالجامعات الـ7 الجديدة تسير بصورة منتظمة منذ بداية العام الدراسي 2022-2023، وأن هذه الجامعات غيرت من ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني والتعليم التكنولوجي، وظهر ذلك جلياً في الإقبال الكبير الذي شهدته هذه الجامعات من قبل الطلاب سواء طلاب الثانوية العامة أو طلاب الدبلومات الفنية.

الاستعداد بقوة للمشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية

وأشار إلى أنه يجري حالياً الاستعداد بقوة للمشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، وفق كافة التعليمات التي أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.