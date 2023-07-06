عاجل.. إعادة مباراة الأهلي والإسماعيلي في حالة واحدة.. «السر في المادة 98»

طالب نادي الإسماعيلي بإعادة مباراته أمام النادي الأهلي، بداعي إلغاء هدف صحيح، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أرسلنا مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، نطلب فيها إعادة مباراة الأهلي؛ بسبب إلغاء الحكم هدف صحيح لنا».

ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة في حالات إعادة المباراة؟

وتتيح المادة 98 من لائحة الدوري، للحكم، أن يكون في إمكانه إعادة المباراة من جديد في حال اعترافه بوجود خطأ في تطبيق قانون كرة القدم، وجاء تفسير المادة على النحو التالي: «إذا ثبت باعتراف الحكم خلال 48 ساعة من المباراة، وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجتها بقرار لجنة المسابقات، وتُعاد المباراة».

وخسر الإسماعيلي بهدف نظيف أمام النادي الأهلي، خلال المباراة التي بينهما على استاد برج العرب مساء أمس الأربعاء.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

ويقبع الإسماعيلي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.