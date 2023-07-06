محمد حسن: تصريحاتي عن كرة هدف الإسماعيلي في الأهلي تم تحريفها

أكد محمد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الكرة لم تلمس يده في الهدف الذي سجَّله بشباك الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس، المؤجلة من الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برح العرب.

لاعب الإسماعيلي: كرة الهدف في شباك الأهلي لم تلمس يدي

وقال «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الكرة لم تلمس يده، في الهدف الذي سجلته في شباك الأهلي، وما تردد حول تصريحي لأحد البرامج في هذا الشأن بأن الكرة لمست يدي، غير صحيح، وجرى تحريف تصريحاتي.