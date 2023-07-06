عاجل.. أول تحرك رسمي من الإسماعيلي لإعادة مباراته أمام الأهلي

كشف مصدر داخل الإسماعيلي عن إرسال النادي مذكرة إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، للمطالبة بإعادة مباراته أمام الأهلي؛ بسبب إلغاء هدف صحيح في مواجهة الفريق الأحمر التي انتهت بهزيمة الأصفر بهدف مقابل لا شيء.

وقال مصدر مسؤول بالإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أرسلنا مذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة للمطالبة بإعادة المباراة بسبب إلغاء هدف محمد حسن».

وأضاف المصدر أن هدف محمد حسن لاعب الفريق صحيح و باعتراف لجنة الحكام لذلك يجب إعادة المباراة.

وأكد المصدر أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي لن تصمت أمام الظلم الذي واجهه الفريق في مباراةالأهلين وكنا أحق بالخروج بنقطة من المباراة خاصة في موقف الفريق المحرج وصراعة على الهبوط.

وألغى أحمد الغندور حكم مباراة الإسماعيلي والأهلي هدف محمد حسن لاعب الدروايش بدعوة لمس الكرة يدة قبل دخولها شباك محمد الشناوي.