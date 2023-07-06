عاجل.. استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي بسبب الهدف الملغي

طالب فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحصول على تسجيلات غرفة الفيديو (فار)، خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «بيريرا رئيس لجنة الحكام، طلب الحصول على تسجيلات غرفة الفار لمعرفة ما دار بين الغندور حكم الساحة، وحسام عزب حكم الفيديو، في لعبة هدف الإسماعيلي، وأسباب عدم إعادة اللعبة من أكثر من زاوية للحكم أثناء مشاهدة اللعبة على شاشة (الفار)».

وأضاف المصدر خلال تصريحاته: «أيضًا بيريرا يريد معرفة من طالب بتدخل (الفار) في لعبة الهدف، هل الغندور أم كان التدخل من الفار مباشرةً لوجود شك في الهدف؟».

وأضح: «سيكون هناك استدعاء لطاقم التحكيم لمناقشة بعض قراراتهم في اللقاء، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك عقوبة مغلظة على حكم (الفار) لو هو من قام باستدعاء حكم الساحة لمشاهدة اللقطة في ظل عدم وجود زاوية صريحة أمام طاقم حكام (الفار) توضح صحة اللعبة خاصة أن (الفار) لا يتدخل من تلقاء نفسه من أجل مناقشة حكم الساحة في قرار إلا بعد مشاهدة لقطة تؤكد عدم صحة قراره».

وألغى حكم الفيديو، هدفًا لنادي الإسماعيلي أمام الأهلي، بداعي لمس الكرة لمحمد حسن لاعب الدراويش قبل أن تتحول في مرمى محمد الشناوي.

وفاز النادي الأهلي، بهدف نظيف أمام الإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.