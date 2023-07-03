البنك الأهلي ينشر جدول أسعار عائد «وديعة العام» عن شهر يوليو.. كم يبلغ؟

يوفر البنك الأهلي المصري أنواعا ومددا مختلفة من الودائع، بينها وديعة العام ذات دوريات العائد المتنوعة، ويصدر البنك جدولا شهريا عن أسعار العائد الخاص بها، آخرها جدول شهر يوليو الجاري.

ويصرف البنك العائد على وديعة العام شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو مرة سنويًا، ويكون الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، وحسب الجدول يحصل صاحب وديعة العام على عائد 7.31% شهريًا، أو 7.32% ربع سنويًا، أو 7.36% نصف سنويًا، أو 7.50% سنويًا.

استرداد الوديعة قبل نهاية المدة

ويمكن استرداد الوديعة قبل نهاية المدة، حسب القواعد والشروط المعلنة من البنك، كما يتيح إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة، وحرية اختيار دورية العائد.

تفاصيل ودائع البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي المصري مددا مختلفة من الودائع ذات دوريات العائد المتنوعة، تبدأ من سنة حتى 7 سنوات، ويكون سعر العائد على وديعة الـ3 سنوات هي 6.84% شهريًا، أو 6.85% ربع سنويًا، أو 6.88% نصف سنويًا، أو 7% سنويًا.