توقعات «الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة تهبط بالذهب لأدنى مستوى في 3 أشهر

صدرت منذ قليل، بيانات أمريكية أوضحت تراجع طلبات إعانة البطالة عن المتوقع، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن المتوقع، ما يعني أن الفيدرالي الأمريكي ما زال أمامه مجالًا لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بصورة أعنف.

وعلى إثر هذه البيانات تراجعت العقود الآجلة للذهب لتسجل 1,906 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الفورية للذهب نحو 1,900 دولار للأوقية، إذ أن تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة لا يصب في صالح الذهب، لأنه يزيد من جاذبية الدولار الأمريكي الذي ارتفع بدوره عقب البيانات ليسجل 102.782.

وأكد رئيس الفيدرالي مؤخرا، أن البنك يرى الاقتصاد الأمريكي قويًا وقادرًا على تحمل المزيد من التشديد النقدي ورفع الفائدة، في ظل قوة سوق العمل، أحد أكبر محركات استمرار أسعار التضخم الأساسية مرتفعة.

تراجع أسعار الذهب العالمية

وتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، وتعرضت لضغوط من الارتفاع في عوائد الدولار والخزانة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن من المرجح رفع أسعار الفائدة.

أدت المخاوف من زيادة أسعار الفائدة إلى تراجع أسعار النحاس، مع بيع المتداولين المعدن الأحمر بكثافة وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.