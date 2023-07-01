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الذهب يسجل خسائر بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني من 2023

كتب:

مارينا رؤوف
05:54 م | السبت 01 يوليو 2023
الذهب

الذهب

اتجهت أسعار الذهب لتسجيل أول خسارة كبيرة لها في 3 أشهر، خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري، مع نهاية شهر يونيو 2023 أمس الجمعة، وجاءت الانخفاضات نتيجة ضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما منحت مؤشرات على تراجع التضخم المعدن الأصفر بعض الدعم، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء اليوم السبت.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية بنسبة تصل إلى 0.4%، بعدما وصلت إلى 1916.09 دولاراً للأوقية، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 1923.90 دولاراً للأوقية.

وعلى الرغم من الارتفاع خلال تعاملات اليوم، إلا أنه على مستوى الـ3 أشهر الأخيرة، فقد انخفضت الأسعار بنسبة تصل إلى 2.7 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولاراً في مايو الماضي، بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية، إلى أقل من 1900 دولار يوم الخميس الماضي.

ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالذهب

ومع انخفاض وخسائر الذهب، إلا أن مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات على وشك تحقيق مكاسب في هذا الربع، مما أدى إلى تآكل جاذبية الذهب لدى المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ركوداً في مايو، في حين ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك المركزي بوتيرة سنوية 3.8%، منخفضاً عن وتيرة أبريل التي بلغت 4.3%.

وترفع زيادة أسعار الفائدة عوائد السندات، وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.