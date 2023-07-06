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إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات في المدارس اليوم

كتب:

أميرة فكري
09:45 ص | الخميس 06 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جرى تسليم المديريات التعليمية والإدارات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات، أمس، إلى المدارس الفنية.

المدارس تتسلم نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ المدارس الثانوية الفنية بدأت اليوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» الأنظمة الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسي 2022-2023، ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس من خلال الرابط.

يذكر أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 64.47%.

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بقلم أميرة فكري